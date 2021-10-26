Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, "yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik soruşturmada sona gelindi. Rekabet ihlali yapan zincir marketlerin sözlü savunmaları alınacak. Haksız fiyat artışı yapan markete 100 bin lira, stokçuluk yapana da 545 bin liraya kadar varan idari para cezası kesilebilecek. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları A Haber'de anlattı.