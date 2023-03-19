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Ramazan'da kırmızı etin fiyatı kaç TL olacak? Kritik açıklama

DHA
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Giriş: 19.03.2023 15:48
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinde fiyat sabitleme kararı aldıklarını açıkladı. Güzeldere, Ramazan'da kırmızı etin avantajlı fiyatlarla ulaştırılmasının amaçlandığını belirterek "Aynı zamanda spekülatif artışların bu hamlelerle bertaraf edilmesini bekliyoruz" dedi.
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