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Ramazan öncesi etiketler değişir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 10:25
Ramazan ayı boyunca marketler fiyatları sabitleyebilir mi? Ramazan öncesi marketlerde neler oluyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Ramazan öncesi etiketler değişir mi?
Ramazan öncesi etiketler değişir mi?
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