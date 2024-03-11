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Ramazan ayında fiyatlar neden arttı? Gıda fiyatlarını kim neden yükseltti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 09:58
Ramazan öncesinde başlayan Ramazan ayının başlamasıyla devam eden fırsatçılık ve fahiş fiyat oyunları rakamlara da yansıdı. Yıllık bazda ürünleri değişimi inanılmaz boyutlara ulaştı. 1 yılda yüzde 195’li artış dikkatleri çekti Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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