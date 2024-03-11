11 Mart 2024, Pazartesi
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Ramazan ayında fiyatlar neden arttı? Gıda fiyatlarını kim neden yükseltti?
Ramazan öncesinde başlayan Ramazan ayının başlamasıyla devam eden fırsatçılık ve fahiş fiyat oyunları rakamlara da yansıdı. Yıllık bazda ürünleri değişimi inanılmaz boyutlara ulaştı. 1 yılda yüzde 195’li artış dikkatleri çekti Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.