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Raf ve kasa fiyatı neden farklı? Canlı yayında anlattı ve tüketicileri uyardı

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 14:32
Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fahiş fiyat denetimlerinde, bazı marketlerin raf ve kasa fiyatlarının farklı olduğu tespit edildi. Bazı marketler kasada tüketiciyi kandırıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere uyarılarda bulundu.
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Raf ve kasa fiyatı neden farklı?
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