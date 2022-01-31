31 Ocak 2022, Pazartesi
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Raf ve kasa fiyatı neden farklı? Canlı yayında anlattı ve tüketicileri uyardı
Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fahiş fiyat denetimlerinde, bazı marketlerin raf ve kasa fiyatlarının farklı olduğu tespit edildi. Bazı marketler kasada tüketiciyi kandırıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere uyarılarda bulundu.