Putin'in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Altın fiyatlarında son durum ne?

Rusya-Ukrayna gerilimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyacağız." açıklamasının ardından üst seviyelere tırmandı. Bu açıklamalardan altın da nasibini aldı ve yeniden 1.900 doların üzerine tırmanarak neredeyse bir yılın zirvesini gördü. Yaşanan gelişmeler sonrası altın yatırımcısı gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 22 Şubat altın fiyatları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN