Pos cihazları neden değişecek? Akıllı pos cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artırmak için yaptığı çalışmaların içine pos cihazlarındaki işlemleri de ekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına kadar bütün pos cihazlarının değişeceğini açıklamıştı. Karar ne anlama geliyor? Pos cihazları neden değişiyor? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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