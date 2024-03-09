09 Mart 2024, Cumartesi
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Pos cihazları neden değişecek? Akıllı pos cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artırmak için yaptığı çalışmaların içine pos cihazlarındaki işlemleri de ekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına kadar bütün pos cihazlarının değişeceğini açıklamıştı. Karar ne anlama geliyor? Pos cihazları neden değişiyor? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.