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Portekiz'de konut krizi protestoları! Yüksek kiraya karşı "Türkiye önlemleri" istendi

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 09:54
Portekiz'de bir yılda yüzde 60'tan fazla artış gösteren ev kiraları geniş çaplı protestoların fitilini ateşledi. 6 kentte sokağa dökülen eylemciler, "sosyal konut projeleri" talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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