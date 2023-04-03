Portekiz'de konut krizi protestoları! Yüksek kiraya karşı "Türkiye önlemleri" istendi

Portekiz'de bir yılda yüzde 60'tan fazla artış gösteren ev kiraları geniş çaplı protestoların fitilini ateşledi. 6 kentte sokağa dökülen eylemciler, "sosyal konut projeleri" talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN