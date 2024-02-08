08 Şubat 2024, Perşembe
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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak
Merkez Bankası, bugün para politikasına ışık tutacak olan yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Yeni Başkan Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın başına atanmasının ardından "enflasyonla mücadelede kararlılık" mesajı vermişti.