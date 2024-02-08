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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak

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Giriş: 08.02.2024 09:17
Güncelleme:08.02.2024 09:17
Merkez Bankası, bugün para politikasına ışık tutacak olan yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Yeni Başkan Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın başına atanmasının ardından "enflasyonla mücadelede kararlılık" mesajı vermişti.
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