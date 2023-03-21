Piyasaların gözü FED toplantısında! Faiz kararı ne olacak? Altında yükseliş devam edecek mi?

Bankalar neden batıyor? Faiz artışları bankları nasıl etkiledi? Altında yükseliş nasıl hızlandı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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