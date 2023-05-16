17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Piyasaları kimler karıştırmak istiyor? Uzman ekonomist A Haber'de değerlendirdi
Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs zaferi sonrası, Batı dünyası sözde ekonomi yazarları ve içerdeki iş birlikçileriyle ekonomiye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Borsa İstanbul'da bugün en fazla düşen şirketlere göz atacak olursak, Türkiye'nin lider holdingleri olduğunu görüyoruz. Peki bu düşüşler normal mi? Birileri ekonomi üzerinden Türkiye'ye operasyon mu çekiyor? Büyük holdingler neden düşüşte? Batı 28 Mayıs öncesi ekonomi üzerinden yeni bir operasyon peşinde mi? Seçim öncesi yükselişte olan Borsa son iki gün neden düşüyor? Ekonomist Arzu Odabaşı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.