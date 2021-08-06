Piyasalarda son durum | Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro...

Son dakika ekonomi haberleri... Piyasalar günde nasıl başladı? Döviz, altın ve borsada beklenti nasıl? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altının ons fiyatı ne? Dolar ve Euroda son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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