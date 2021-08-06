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Videolar Ekonomi Videoları Piyasalarda son durum | Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro...

Piyasalarda son durum | Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro...

A Haber
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Giriş: 06.08.2021 09:58
Son dakika ekonomi haberleri... Piyasalar günde nasıl başladı? Döviz, altın ve borsada beklenti nasıl? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altının ons fiyatı ne? Dolar ve Euroda son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
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