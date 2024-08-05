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Piyasalarda küresel çöküş! İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Piyasalarda küresel çöküş! İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 11:21
Orta Doğu'da devam eden sıcak gelişmeler uluslararası piyasaları nasıl etkiledi? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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