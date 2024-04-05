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Piyasalarda gün sonu! Borsa tarihi zirvesini yeniledi

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Giriş: 05.04.2024 18:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.
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Piyasalarda gün sonu! Borsa tarihi zirvesini yeniledi
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