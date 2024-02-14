Piyasalarda gün sonu! Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazanarak 9.072,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,07 puan artarken, işlem hacmi 132,1 milyar lira oldu.

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