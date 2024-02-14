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Piyasalarda gün sonu! Borsa günü yükselişle tamamladı

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Giriş: 14.02.2024 18:55
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazanarak 9.072,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,07 puan artarken, işlem hacmi 132,1 milyar lira oldu.
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