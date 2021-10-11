Piyasalarda gözler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nda

Piyasaların gözü kulağı bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Nankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun vereceği mesajlarda olacak. Kavcıoğlu, birazdan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.

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