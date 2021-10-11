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Piyasalarda gözler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nda

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Giriş: 11.10.2021 14:47
Piyasaların gözü kulağı bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Nankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun vereceği mesajlarda olacak. Kavcıoğlu, birazdan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.
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