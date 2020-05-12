Piyasalar normale dönüyor! Kredi kartı harcamalarında hareketlilik... |Video

Piyasalar normale dönüyor. Mayıs aynın ilk haftası toplam 15.3 milyar TL'lik harcama yapıldığını açıklayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, salgın sonrası Türkiye ekonomisinin toparlanmasının hızlı olacağını söyledi. Erdem, takibe düşmüş kredi oranlarında da gerilem olduğunu ifade etti.

Piyasalar normale dönüyor. Mayıs aynın ilk haftası toplam 15.3 milyar TL'lik harcama yapıldığını açıklayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, salgın sonrası Türkiye ekonomisinin toparlanmasının hızlı olacağını söyledi.

Erdem, takibe düşmüş kredi oranlarında da gerilem olduğunu ifade etti.