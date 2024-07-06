06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Piyasalar haftayı nasıl kapattı? Piyasayı önümüzdeki hafta neler bekliyor?
Piyasalar yine hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ekonomide önemli verilerin açıklandığı haftada neler yaşandı? Borsa, döviz, altın ve kriptoda son rakamlar neler? Piyasalarda son durumu A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzamanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.