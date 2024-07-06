06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Piyasalar haftayı nasıl kapattı? Piyasayı önümüzdeki hafta neler bekliyor?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2024 12:37
Piyasalar yine hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ekonomide önemli verilerin açıklandığı haftada neler yaşandı? Borsa, döviz, altın ve kriptoda son rakamlar neler? Piyasalarda son durumu A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzamanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
5 soruda kirada yeni dönem!
5 soruda kirada yeni dönem!
Kamu tasarruf paketi TBMM’de!
Kamu tasarruf paketi TBMM’de!
Et fiyatlarında düşüş!
Et fiyatlarında düşüş!
Enflasyon açıklaması: Düşüş daha yeni başladı!
Enflasyon açıklaması: Düşüş daha yeni başladı!
Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor
"Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor"
Sosyal yardım ödemeleri arttı!
Sosyal yardım ödemeleri arttı!
İşte kalem kalem yeni maaşlar!
İşte kalem kalem yeni maaşlar!
4 reaktörden ilki bitme aşamasında
4 reaktörden ilki bitme aşamasında
Altında yeni rekor mu gelecek?
Altında yeni rekor mu gelecek?
Kimin maaşı ne kadar oldu?
Kimin maaşı ne kadar oldu?
Kriptoda yeni dönem başladı!
Kriptoda yeni dönem başladı!
Daha Fazla Video Göster