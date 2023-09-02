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Piyasalar haftayı nasıl kapattı?

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Giriş: 02.09.2023 16:08
Benzin ve motorin başta olmak üzere aylar sonra akaryakıt fiyatları için indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarıyla iligli yeni gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine Ekim’de de devam edeceği endişeleriyle 88,92 dolara yükseldi. Brent petrol bu fiyatla beraber geçen yıl Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
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