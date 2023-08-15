15 Ağustos 2023, Salı
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Piyasalar güne nasıl başlayacak?
Piyasalar güne nasıl başlayacak? Borsada rekorlar sürer mi? Dün rekorla başlamıştı kapanışı yüzde 0, 30'luk bir düşüle yapmıştı bugün ne olur. Yabancı yatırımcının da ilgisi yoğun Borsa’ya bunu nasıl değerlendiriyorsunuz. Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor? Bir yandan da FED'in faiz kararı üzerinden çeşitli analizler yayınlanıyor. Faiz indirimi için 2024 işaret ediliyor. Piyasalara etkisi ne olur? Ekonominin sıcak gündemini canlı yayın konuğumuz şirin sarı ile detaylandırdık.