Piyasalar güne nasıl başladı? Gözler bu hafta Merkez Bankasında olacak

Piyasalar güne nasıl başladı? Yeni haftada piyasalara yön verecek gelişmeler neler? Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısından neler bekleniyor? Altında bu hafta beklentiler neler? Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan A Haber'de yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Piyasalar güne nasıl başladı? Yeni haftada piyasalara yön verecek gelişmeler neler? Merkez Bankasının bu haftaki toplantısından neler bekleniyor? Altında bu hafta beklentiler neler? Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan A Haber'de yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Erkan, "Küresel piyasalarda risk iştahı düşük" ifadelerini kullandı.