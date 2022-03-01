Piyasa değeri milyarlarca dolar! Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi Elazığ'da bulundu

Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervinin bulunduğunu açıkladı. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin milyarlarca dolar olduğu belirtildi.