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Piyasa değeri milyarlarca dolar! Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi Elazığ'da bulundu

İHA
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Giriş: 01.03.2022 15:13
Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervinin bulunduğunu açıkladı. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin milyarlarca dolar olduğu belirtildi.
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