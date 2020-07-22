Pırlanta takılar nasıl üretiliyor? İşte Avrupa'nın en büyük fabrikasında pırlantanın yolculuğu

Kadınların hayranı olduğu pırlanta takılar nasıl üretiliyor? Pırlanta yüzük nasıl yapılıyor? Avrupa’nın en büyük pırlanta fabrikasında takılar maharetli ustaların elinden çıkıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, İstanbul Fatih'te bulunan ışıl ışıl pırlantaların üretildiği fabrikadan aktardı. İşte pırlantanın o yolculuğu...

Kadınların hayranı olduğu pırlanta takılar nasıl üretiliyor? Pırlanta yüzük nasıl yapılıyor? Avrupa'nın en büyük pırlanta fabrikasında takılar maharetli ustaların elinden çıkıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, İstanbul Fatih'te bulunan ışıl ışıl pırlantaların üretildiği fabrikadan aktardı. İşte pırlantanın o yolculuğu...