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Pırlanta takılar nasıl üretiliyor? İşte Avrupa'nın en büyük fabrikasında pırlantanın yolculuğu

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Giriş: 22.07.2020 12:26
Güncelleme:22.07.2020 12:32
Kadınların hayranı olduğu pırlanta takılar nasıl üretiliyor? Pırlanta yüzük nasıl yapılıyor? Avrupa’nın en büyük pırlanta fabrikasında takılar maharetli ustaların elinden çıkıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, İstanbul Fatih'te bulunan ışıl ışıl pırlantaların üretildiği fabrikadan aktardı. İşte pırlantanın o yolculuğu...

Kadınların hayranı olduğu pırlanta takılar nasıl üretiliyor? Pırlanta yüzük nasıl yapılıyor? Avrupa'nın en büyük pırlanta fabrikasında takılar maharetli ustaların elinden çıkıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, İstanbul Fatih'te bulunan ışıl ışıl pırlantaların üretildiği fabrikadan aktardı. İşte pırlantanın o yolculuğu...

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