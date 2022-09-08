08 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Petrolün varili 90 doların altında! Enerji fiyatları da düşecek mi? Pompaya yansıyacak mı?
Brent petrolün varil fiyatı artan resesyon endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda 88 dolar seviyelerine geriledi. Piyasalarda, bu gelişmenin enerji fiyatlarını düşürme beklentisi hakim. A Para muhabiri Rıfat Fırat ayrıntıları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.