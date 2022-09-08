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Petrolün varili 90 doların altında! Enerji fiyatları da düşecek mi? Pompaya yansıyacak mı?

A Haber
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Giriş: 08.09.2022 10:15
Brent petrolün varil fiyatı artan resesyon endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda 88 dolar seviyelerine geriledi. Piyasalarda, bu gelişmenin enerji fiyatlarını düşürme beklentisi hakim. A Para muhabiri Rıfat Fırat ayrıntıları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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