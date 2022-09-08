Petrolün varili 90 doların altında! Enerji fiyatları da düşecek mi? Pompaya yansıyacak mı?

Brent petrolün varil fiyatı artan resesyon endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda 88 dolar seviyelerine geriledi. Piyasalarda, bu gelişmenin enerji fiyatlarını düşürme beklentisi hakim. A Para muhabiri Rıfat Fırat ayrıntıları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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