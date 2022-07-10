10 Temmuz 2022, Pazar
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Petrol üretiminde yeni rekor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, günlük 62 bin varil petrol üreterek yurt içi üretiminde rekor tazeledi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Adana Ceyhan'da yeni tespit edilen petrol kuyularından detayları aktardı.