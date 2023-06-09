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Petrol üretimi hız kazanıyor

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Giriş: 09.06.2023 15:59
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yılsonuna kadar, 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyuda sondaj yapacak. Ayrıntıları Diyarbakır’dan Sinan Yılmaz aktardı.
Petrol üretimi hız kazanıyor
Petrol üretimi hız kazanıyor
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