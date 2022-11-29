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Petrol fiyatları yüzde 3 oranında geriledi

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Giriş: 29.11.2022 10:06
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,36 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestoların etkisiyle dün 11 ayın en düşük seviyesini gördü.
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