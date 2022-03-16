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Petrol fiyatları sert düştü, akaryakıt fiyatları geriliyor! Emtia fiyatları zirveden döndü

A Haber
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Giriş: 16.03.2022 09:59
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle benzin, motorin ve petrol fiyatlarında yaşanan dev artış geçen hafta yavaşlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından birkaç gün evvel 134 dolar ile zirveyi gören Brent petrol, dün gece 100 doların altına düştü. Yaşanan gelişme sonrası akaryakıt fiyatları düşer mi? İndirim akaryakıt fiyatlarına nasıl? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Petrol fiyatlarının 133 dolardan 97 dolara kadar çekilmesiyle motorin ve benzin fiyatı için peş peşe indirim geldi. Geçtiğimiz günde motorin tarafında 2,38 TL indirim yaşanmıştı. Bugün de akaryakıt firmaları internet sitesinde benzin ve motorin fiyatları için güncelleme yaptı.

Buna göre, motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. Petrol fiyatları düşüşüne paralel akaryakıt indiriminin bir sonraki günlerde de sürmesi bekleniyor.

3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi için taraflar bugün ikinci defa bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak toplantıda taraflar kendi yaptıkları çalışmaları masaya getirecek. Müzakereler bunlar üzerinden yürütülecek. Düzenlemenin yaz aylarından Meclis'e sunulması bekleniyor.

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