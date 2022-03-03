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Petrol fiyatları 120 dolara dayandı | Rusya'nın kredi notu düştü! Avrupa'da doğalgaz fiyatı 10 katına ulaştı

A Haber
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Giriş: 03.03.2022 13:32
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı petrol fiyatlarını yükseltiyor. Petrolün varili 120 dolara dayandı. Doğalgaz fiyatları da artışını sürdürüyor. Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch, Rusya'nın kredi notunu çöp seviyesine indirdi. Gelişmeleri İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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