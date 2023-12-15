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Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 11:03
Diyarbakır'da bir yandan petrol araması çalışması yapılıyor bir yandan da faaliyete alınan kuyularda üretim yapılıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan ayrıntıları aktardı.
Petrol fışkırıyor! Yeni müjdeler gelebilir PETROL FIŞKIRIYOR! YENİ MÜJDELER GELEBİLİR

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