Petrol fışkırıyor! A Haber görüntüledi: Yeni müjdeler gelebilir

Diyarbakır'da bir yandan petrol araması çalışması yapılıyor bir yandan da faaliyete alınan kuyularda üretim yapılıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan ayrıntıları aktardı.

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