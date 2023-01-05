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Perakendeciler indirim için toplanıyor! Enflasyona karşı mücadele

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 14:25
Türkiye Perakendeciler Federasyonu yeni indirim kampanyası için toplanıyor. Marketlerin ardından perakandecilerden enflasyonla mücadeleye destek adımı attı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı. Erzurum Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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