Perakendeciler indirim için toplanıyor! Enflasyona karşı mücadele

Türkiye Perakendeciler Federasyonu yeni indirim kampanyası için toplanıyor. Marketlerin ardından perakandecilerden enflasyonla mücadeleye destek adımı attı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı. Erzurum Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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