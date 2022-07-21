Pazarcı esnafından vatandaşa çağrı! Pazar mı ucuz yoksa market mi?

A Haber aylardır, hatta yıllardır bir ürünün tarladan markete varana kadar fiyatının nasıl değiştiğini ekranlara taşıyor. Aradaki fiyat farkının en aza indirilmesi için çeşitli düzenlemeler söz konusu. Ama gelin görün ki, pazardaki fiyatlar markete oranla daha uygun. Bazı tarla ve bahçe ürünlerinde fiyatlar yarı yarıya ucuz. Pazarcılar Federasyonu'nun bir çağrısı var vatandaşa. Gelişmeleri A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi’nin konuğu olan Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca değerlendirdi.

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