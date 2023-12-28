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Pasaport ve ehliyet harçları ne kadar olacak? 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli değerli kağıtlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 15:13
2024 yılı itibarıyla pasaport ve ehliyet harçları da güncellenecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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