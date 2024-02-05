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Paranın rotası ne? Hangi yatırım araçları ön plana çıkıyor? Uzman isimden 2024 tavsiyeleri

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Giriş: 05.02.2024 00:09
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber’de 2023 yılında hangi yatırım araçları ne getirdi? 2024 yılında para nasıl değerlendirilmeli? Paranın rotası ne? Bitcoin, altın, gümüş borsa, dolar, avro gibi yatırım araçları arasında hangisi öne çıkıyor? Uzman isim tüm merak edilen soruları tek tek cevapladı.
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