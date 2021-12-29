29 Aralık 2021, Çarşamba
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Para meselesinin 150 yıllık tarihi
Ekonomi oldukça gündemdeyken, Türkiye’de bir ilk olan geçmişten günümüze finans sergisinin haberini getireceğiz şimdi ekranlara. Sergi, Osmanlı’dan günümüze kadar olan bir meseleyi anlatıyor, "para" meselesini. Gelin şimdi tarihte yolculuk yapacağımız dosya haberimizi izleyelim.