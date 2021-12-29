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Para meselesinin 150 yıllık tarihi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2021 17:01
Ekonomi oldukça gündemdeyken, Türkiye’de bir ilk olan geçmişten günümüze finans sergisinin haberini getireceğiz şimdi ekranlara. Sergi, Osmanlı’dan günümüze kadar olan bir meseleyi anlatıyor, "para" meselesini. Gelin şimdi tarihte yolculuk yapacağımız dosya haberimizi izleyelim.
Para meselesinin 150 yıllık tarihi
Para meselesinin 150 yıllık tarihi
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