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Özel okullara

Özel okullara "fahiş fiyat" incelemesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.08.2024 16:18
Milli Eğitim Bakanlığı, kitap ve kırtasiye için "fahiş fiyat" talep eden özel okullarla ilgili inceleme başlattı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
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