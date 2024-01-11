11 Ocak 2024, Perşembe
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Özel okullar sınırı aştı! Yüzde 100’ün üstünde zam istiyorlar
Daha yarı yıl tatili gelmeden, bazı özel okullar velilerden gelecek senenin kayıt ücretlerini talep etmeye başladı. Talebin bahanesi de "erken kayıt fırsatından" yararlanma. Bu ilk bakışta makul gelebilir ama istenen zam oranı, enflasyonun katbekat üstünde olunca, veliler de ne yapacağını şaşırıyor. Peki, ne yapabilirler? İşte cevabı...