ÖZEL OKUL ZAMMI ne kadar olacak?

Çok sayıda velinin merak ettiği bu sorunun yanıtı için gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de. Bakan Özer bugün, özel okul fiyatlarını kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.

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