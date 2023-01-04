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ÖZEL OKUL ZAMMI ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 09:32
Çok sayıda velinin merak ettiği bu sorunun yanıtı için gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de. Bakan Özer bugün, özel okul fiyatlarını kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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