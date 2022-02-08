08 Şubat 2022, Salı
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Özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı ihraç ürünü oldu
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor. Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor.