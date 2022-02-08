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Özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı ihraç ürünü oldu

AA
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Giriş: 08.02.2022 10:32
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor. Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor.
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