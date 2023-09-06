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OVP'de neler var? Orta Vadeli Programda hedefler neler? İşte Türk ekonomisinin yol haritası...

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 15:58
Son dakika haberi... 3 yıllık yol haritası belli oldu. Başkan Erdoğan OVP'yi bugün açıklandı. OVP'de neler var? Uzman konuklar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu..
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