OVP vatandaşa nasıl yansıyacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Depremin yaralarını sarmayı hedefleyen, büyüme, istihdamı öncelikleyen, güven ve istikrar temelinde yükselen, 7 ana eksenle desteklenen Türkiye Yüzyılının 3 yıllık ekonomi programı açıklandı. OVP’de 7 büyük adım atıldı. Türkiye’yi yeni yüzyılda şaha kaldıracak reform programı ile büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı için hamleler yapılacak.

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