09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları OVP 10 Eylül'de açıklanıyor!

OVP 10 Eylül'de açıklanıyor!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2023 09:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program ile ilgili konuştu. Planda yapısal köklü değişimlerin yer alacağını ifade eden Yılmaz, vergi reformu beklentilerine de yanıt verdi, destekliyorum ihtiyaç var dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
OVP 10 Eylül’de açıklanıyor!
OVP 10 Eylül'de açıklanıyor!
Gençler için yeni teşvik paketi
Gençler için yeni teşvik paketi
Yılmaz’dan vergi reformu mesajı
Yılmaz'dan vergi reformu mesajı
Yarım gram altın tedavülden kalkıyor
Yarım gram altın tedavülden kalkıyor
Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar
İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek
İş kuran gençler 3 yıl vergi ödemeyecek
Borsa rekor tazeledi
Borsa rekor tazeledi
Altın ithalatına kota uygulaması geliyor
Altın ithalatına kota uygulaması geliyor
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Borsa İstanbul’da kapanış rekoru!
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!
Borsada açılış rekoru
Borsada açılış rekoru
Özel okul zammı nasıl hesaplanacak?
Özel okul zammı nasıl hesaplanacak?
Daha Fazla Video Göster