09 Ağustos 2023, Çarşamba
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OVP 10 Eylül'de açıklanıyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program ile ilgili konuştu. Planda yapısal köklü değişimlerin yer alacağını ifade eden Yılmaz, vergi reformu beklentilerine de yanıt verdi, destekliyorum ihtiyaç var dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.