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ÖTV’de yeni düzenleme! Otomobil fiyatları ne kadar düşecek? Canlı yayında anlattı: 40 bin TL'yi geçen indirimler olacak

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 10:10
Son dakika haberi... Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomobil fiyatları ne kadar düşecek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Otomobillerde uygulanan ÖTV'de güncelleme yapıldı. Yeni kararla motor silindir hacmi 1.600'ü geçmeyen otomobiller için 5 farklı ÖTV uygulanacak. ÖTV oranı düşen otomobillere indirim gelecek.

OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR DÜŞECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

40 BİN TL'Yİ GEÇEN İNDİRİM

Erdem, "175 bin liraya kadar bir araç yüzde 80 baremine giriyordu şimdi o 20 puan düştü. Aşağı yukarı vergili fiyatına baktığınız zaman da 30-40 bin lirayı bulan indirimler olacak. Tüketicinin avantajına bir karar alınmış. Oradaki aralık daraltılmış. Hatta bazı arabalarda 40 bin lirayı da geçen indirimler olacak." şeklinde konuştu.

Otomobillerde ÖTV güncellemesi OTOMOBİLLERDE ÖTV GÜNCELLEMESİ

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