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Otomobillerdeki fiyat oyunları deşifre oldu! Sıfır araçları 2. ele düşürüyorlar

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Giriş: 18.12.2021 11:24
Çip krizi ve kurdaki yükselişi bahane eden bayiler, akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor. Üretici firmanın liste fiyatı üzerine çıkmak için araçlar, kurulan paravan şirkete satılıyor. İkinci ele düşen "sıfır araçlar" fahiş fiyattan müşteriye veriliyor. Soygun bunlarla bitmiyor. İşte detaylar...
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