26 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Otomobilde fahiş fiyatın önüne geçildi

Otomobilde fahiş fiyatın önüne geçildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2023 15:09
İkinci el araç piyasasına yönelik ticaret bakanlığının aldığı tedbirlerle otomobilde fahiş fiyatın önüne geçildi. Toplam araç satışları yüzde 39,3 yükseldi. Otomobil piyasasını son baharda neler bekliyor?
Otomobilde fahiş fiyatın önüne geçildi
Otomobilde fahiş fiyatın önüne geçildi
Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor!
Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor!
Piyasaları ne bekliyor?
Piyasaları ne bekliyor?
Duyuru geldi! Konut kredilerinde yeni karar
Duyuru geldi! Konut kredilerinde yeni karar
Memurun zam oranı ne olacak?
Memurun zam oranı ne olacak?
Memur zammında flaş gelişme
Memur zammında flaş gelişme
Emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? Rakam vedi
Emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? Rakam vedi
Memurun ZAM ORANI ne olacak?
Memurun ZAM ORANI ne olacak?
Faiz kararı sonrası döviz ve altında düşüş!
Faiz kararı sonrası döviz ve altında düşüş!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası politika faizini yüzde 25’e çıkardı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e çıkardı
Merkez Bankası faiz artırdı!
Merkez Bankası faiz artırdı!
Daha Fazla Video Göster