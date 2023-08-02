Otomobil satışlarında yeni rekor! Yüzde 60'ı aştı

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarıyla ilgili 7 aylık veriler netleşti. Satışlar 2023'ün Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828'e yükseldi ve rekor kırmaya devam etti.