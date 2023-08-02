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Otomobil satışlarında yeni rekor! Yüzde 60'ı aştı

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Giriş: 02.08.2023 16:46
Otomobil ve hafif ticari araç satışlarıyla ilgili 7 aylık veriler netleşti. Satışlar 2023'ün Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828'e yükseldi ve rekor kırmaya devam etti.
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