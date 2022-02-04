Otomobil kredi limitleri yükselecek! Enflasyon rakamları nasıl düşecek?

Enflasyon rakamları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yıl sonuna doğru enflasyonun düşeceğini belirtti. Meclis’te Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti. Otomobil kredilerinde limitler yükselecek ve piyasanın hareketlenmesi bekleniyor. Esnafların elektrik masraflarının düşmesi isin KDV adımı atılacak. Sitelerde ise aidat kavgası giderek artıyor. Ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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