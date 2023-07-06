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Otomobil fiyatları düşer mi?

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 11:27
İkinci el araçların fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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