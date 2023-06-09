09 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Otomobil bayilerinden "sıra parası" oyunu! Fırsatçılıkta yeni boyut: Kimi 50 bin TL, kimi 100 bin TL istiyor
Sıfır araç almak isteyen vatandaşın çilesi sürüyor. Piyasada "araç yok" algısı yaratan bayiler şimdi de müşterilerinden "sıra parası" adı altında adeta haraç kesiyor. 5 ay sonra gelecek araç için kimi bayiler 50 bin TL, kimileri ise 100 bin TL talep ediyor.