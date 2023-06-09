Otomobil bayilerinden "sıra parası" oyunu! Fırsatçılıkta yeni boyut: Kimi 50 bin TL, kimi 100 bin TL istiyor

Sıfır araç almak isteyen vatandaşın çilesi sürüyor. Piyasada "araç yok" algısı yaratan bayiler şimdi de müşterilerinden "sıra parası" adı altında adeta haraç kesiyor. 5 ay sonra gelecek araç için kimi bayiler 50 bin TL, kimileri ise 100 bin TL talep ediyor.