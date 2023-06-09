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Otomobil bayilerinden "sıra parası" oyunu! Fırsatçılıkta yeni boyut: Kimi 50 bin TL, kimi 100 bin TL istiyor

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Giriş: 09.06.2023 09:22
Sıfır araç almak isteyen vatandaşın çilesi sürüyor. Piyasada "araç yok" algısı yaratan bayiler şimdi de müşterilerinden "sıra parası" adı altında adeta haraç kesiyor. 5 ay sonra gelecek araç için kimi bayiler 50 bin TL, kimileri ise 100 bin TL talep ediyor.
Otomobil bayilerinden sıra parası oyunu
Otomobil bayilerinden "sıra parası" oyunu
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