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Otobüsler seyahat edecekler canlı yayında yeni tavan fiyat listesi açıklandı |Video

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Giriş: 12.06.2020 16:19
Güncelleme:12.06.2020 16:19
Son dakika haberi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayoluyla yolcu taşımacılığındaki tavan ücret tarifesini açıkladı. Karara gören karayoluyla yapılacak seyahatlerde en fazla 375 lira ücret talep edilebilecek. Peki ücret aralığı nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayoluyla yolcu taşımacılığındaki tavan ücret tarifesini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatlara ilişkin güncelleme yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre 101-115 kilometre arası yerlere tavan ücret 70 lira oldu. 2001 kilometre ve üzeri olan yerlere gidecek yolcular için de tavan fiyat 375 lira olarak belirlendi.

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